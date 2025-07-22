По мнению главы комитета Госдумы по обороне, новая модель призыва сделает сам процесс более удобным для граждан

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Переход к круглогодичному призыву в армию упорядочит работу военных комиссариатов и избавит их от авральной нагрузки в традиционные призывные кампании. При этом увеличивать количество призывников в армию не будут, сообщил РБК глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

По его словам, новая модель призыва обеспечит равномерную нагрузку на военкоматы и сделает сам процесс более удобным для граждан. Призывники смогут в течение года пройти медицинскую комиссию, профессиональный отбор и другие процедуры без спешки.

"У них (военных комиссариатов - прим. ТАСС) не будет вот этой штурмовщины и авралов каждые полгода. Они спокойно в течение года будут работать", - сообщил изданию депутат, отметив, что количество призывников в последние годы примерно одинаковое, а численный состав вооруженных сил увеличивается за счет военнослужащих по контракту, поэтому большее количество людей из-за новых норм призывать не будут.

Он уточнил, что порядок отправки призывников в войска останется прежним - весной и осенью, в соответствии с графиком подготовки вооруженных сил.

Картаполов подчеркнул, что действующая система, при которой призыв проводится дважды в год, морально устарела и не отвечает реалиям цифровой эпохи. Каждый раз требуется издание новых приказов и сопроводительных документов, которые, по сути, дублируют друг друга.

Ранее Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов внесли в палату парламента законопроект, который предусматривает возможность призывать на срочную службу в течение календарного года. В случае принятия законопроекта и последующего подписания документа президентом РФ новые нормы начнут действовать с 1 января 2026 года.