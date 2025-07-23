Над регионами России за ночь сбили 33 украинских БПЛА

Как сообщили в Минобороны РФ, над территорией Тульской области уничтожили 33 беспилотника

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Средства ПВО за ночь уничтожили 33 украинских БПЛА над регионами России, из них 12 - над Тульской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи в период с 23:40 мск 22 июля до 07:00 мск 23 июля дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 12 БПЛА - над территорией Тульской области, 11 БПЛА - над территорией Ростовской области, 6 БПЛА - над территорией Нижегородской области, 2 БПЛА - над территорией Брянской области, 1 БПЛА - над территорией Курской области и 1 БПЛА - над территорией Калужской области", - сообщили в Минобороны.