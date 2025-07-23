Военная операция на Украине

Средства ПВО за ночь уничтожили 33 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

В Новочеркасске Ростовской области в результате атаки БПЛА ранены три человека.

ТАСС собрал основное о последствиях.

Масштаб

Дежурные средства ПВО в период с 23:40 мск 22 июля до 07:00 мск 23 июля перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над российскими регионами, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, 12 БПЛА сбили над Тульской областью, 11 - над Ростовской областью, 6 - над Нижегородской областью, 2 - над Брянской областью, а также по 1 - над Курской и Калужской областями.

Последствия

В Новочеркасске в результате атаки БПЛА ранения получили три человека, их доставили в больницу, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что в разных частях Новочеркасска из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание, везде пожар оперативно потушили. Осколками повреждены четыре автомобиля.

Работа аэропортов