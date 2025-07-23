В Новочеркасске Ростовской области из-за атаки БПЛА ранены три человека

Как сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь, ВСУ атаковали Новочеркасск, Шахты, Мясниковский, Родионово-Несветайский и Аксайский районы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июля. /ТАСС/. Ночью ВСУ с помощью БПЛА атаковали Новочеркасск, Шахты, Мясниковский, Родионово-Несветайский и Аксайский районы Ростовской области. В Новочеркасске в результате атаки ранены три человека, они доставлены в больницу, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

"Ночью враг с помощью БПЛА атаковал Новочеркасск, Шахты, Мясниковский, Родионово-Несветайский и Аксайский районы. В Новочеркасске в результате атаки ранены три человека. Две женщины в момент атаки находились на улице, в районе ул. Вокзальной. Обе пострадавшие доставлены в БСМП Новочеркасска, полученные ими ранения медики квалифицируют как средней тяжести и легкие. С осколочным ранением живота в крайне тяжелом состоянии в БСМП также доставлен житель дома по улице Аксайская, 12. Врачи оказывают раненым всю необходимую помощь", - написал он в своем Telegram-канале.

Слюсарь уточнил, что в разных частях Новочеркасска из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание, везде пожар оперативно потушен. Осколками повреждены четыре автомобиля.

"Один БПЛА упал на спуске Степана Разина без детонации. Туда, а также к месту, где на дереве зависла неразорвавшаяся боевая часть беспилотника - по улице Октябрьская, 110, туда направлены специалисты-взрывотехники", - сообщил Слюсарь.

В Родионова-Несветайском районе в слободе Большекрепинской по ул. Белинского загорелся дом и сухая растительность на площади 300 кв. м, в соседнем доме повреждены крыша и окна. По оперативным данным, люди не пострадали, пожар потушен. В Мясниковском районе в СНТ "Дружба" загорелся сухостой, на место прибыли пожарные расчеты. В СНТ "Мечта" взрывной волной выбиты стекла в частном доме. В СНТ "Орион" по ул. Электродная загорелись крыши двух домов, выбило стекла, один из них - нежилой - получил разрушения конструкций. Пострадавших нет.