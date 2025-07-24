Российские бойцы также нанесли удары по укрытиям и местам скопления личного состава противника

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Расчет РСЗО "Ураган" Южной группировки войск уничтожил пункт управления дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Северске в ДНР, сообщили в Минобороны РФ

"Подразделения Южной группировки войск продолжают наносить огневое поражение по позициям противника на северском направлении. В тесном взаимодействии специалисты БПЛА обнаружили, а расчет 220-мм РСЗО "Ураган" 2-й гвардейской артиллерийской бригады 3-й общевойсковой армии уничтожил в населенном пункте Северск пункт управления тяжелыми БПЛА отдельной механизированной бригады ВСУ", - сказано в сообщении.

Также ударам подверглись укрытия и места скопления личного состава противника.

В Минобороны рассказали и о работе операторов дронов 7-й гвардейской мотострелковой бригады Южной группировки войск.

Бойцы ударом FPV-дрона уничтожили прибывший на ротацию пикап ВСУ на северском направлении. В свою очередь, операторами FPV-дронов 1442-го мотострелкового полка в районе Константиновки обнаружен и уничтожен склад материальных средств противника.

Также ударом расчета орудия "Мста-Б" 17-й артиллерийской бригады в районе Часова Яра поражен 120-мм миномет ВСУ с расчетом.