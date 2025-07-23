Россия вернула с подконтрольной Киеву территории группу российских военнослужащих, взамен переданы военнопленные Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

Россия передала Украине более 7 тыс. тел погибших военнослужащих ВСУ, сообщил помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский по итогам третьего раунда.

Уголовные дела за дезертирство возбуждают почти на всех обменянных из плена солдат ВСУ с целью возвращения их в штрафбаты. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Основные события 24 июля - в онлайн-трансляции ТАСС.