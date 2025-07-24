ВС РФ "серьезно давят" на противника, заявил военный эксперт

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Российские подразделения "очень серьезно" давят на ВСУ в Волчанске Харьковской области, Киев стягивает резервы в попытках усилить группировку украинских войск в городе. Об этом сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

"По харьковскому направлению: здесь фронт ожил у нас в районе Волчанска. Здесь давление на противника началась очень серьезное. С учетом того, что противник также сюда пытается стянуть резервы из числа ГУР (Главное управление разведки Минобороны Украины - прим. ТАСС), из числа тех резервов, которые у них еще существуют на сдерживание наших подразделений", - сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live".

Военный эксперт добавил, что представители центра информационно-психологических операций Украины готовят материалы о якобы достаточном количестве сил и средств у ВСУ для сдерживания продвижения армии РФ в Волчанске.