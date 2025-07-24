Военный эксперт уточнил, что освобождение армией РФ Каменского было тщательно подготовлено

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Российские войска, освободив Каменское, продвигаются на север от населенного пункта к Степногорску Запорожской области. Киев уже готовит оборону Степногорска, сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

"И дальше [после освобождения Каменского] ребята продвигаются в северную часть. Северная часть - это Степногорск, где противник сейчас сосредотачивает усилия, так сказать, по обороне данного населенного пункта и привлекает туда и такие подразделения, как ГУР (Главное управление разведки Минобороны Украины - прим. ТАСС), привлекает туда несколько рот механизированных бригад - сборной солянки. <…> Как бы там ни было: здесь работа идет планомерная, четко, понятно, что фронт понемножку снова начал двигаться, причем по всем направлениям", - сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live".

Военный эксперт уточнил, что освобождение армией РФ Каменского было тщательно подготовлено: около трех суток российская авиация наносила удары по ВСУ. "Тем самым [авиаудары] поспособствовали практически без потерь нашим штурмам прорваться вперед, закрепиться [в Каменском]. Подошли группы закрепления дополнительно, расширили немножко плацдарм, уверенность полная", - сообщил Киселев.

Подразделения группировки войск "Днепр" освободили населенный пункт Каменское Запорожской области 17 июля, сообщали в Минобороны РФ.