ЛУГАНСК, 24 июля. /ТАСС/. Армия РФ, продвигаясь у Редкодуба, ведет бои за взятие сразу трех населенных пунктов, расположенных в его окрестностях: Карповки, Глущенково и Нового Мира в Донецкой Народной Республике. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Наши войска продолжают развивать успех в районе населенного пункта Редкодуб ДНР. Сейчас ВС РФ сконцентрировали три основных направлений удара в данном районе: освободительные действия идут в Карповке, Глущенково и окрестностях населенного пункта Новый Мир", - сказал он.

Собеседник агентства добавил, что силы РФ также планомерно продвигаются и расширяют плацдарм на левом и правом берегу реки Нитриус (левый Северского Донца).