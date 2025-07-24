"Град" группировки "Центр" уничтожил опорник ВСУ на Красноармейском направлении

Расчет выполнил две серии залпов реактивных снарядов на дистанцию более 15 км, отметили в Минобороны

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Расчет РСЗО "Град" группировки войск "Центр" поразил украинский опорный пункт на красноармейском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" Алейского гвардейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" нанесли мощный удар по укрепленным позициям украинских боевиков на Красноармейском направлении специальной военной операции", - сказано в сообщении.

Разведчики при помощи дронов выявили и передали артиллеристам координаты укрепленного района противника, стоящего на пути продвижения групп пехоты на подступах к Красноармейску.

Расчет выполнил две серии залпов реактивных снарядов на дистанцию более 15 км, уничтожив укрепрайон ВСУ. Стрельба велась под прикрытием группы противодействия вражеским БПЛА, что обеспечило безопасность работы расчета.

Также в ведомстве рассказали о противодействии украинским гексакоптерам "Баба яга" в районе Красноармейска. "Военнослужащие расчетов БПЛА алейского гвардейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" ежедневно уничтожают десятки тяжелых дронов ВСУ типа "Баба-яга" на красноармейском направлении. Вражеские беспилотники, способные нести значительный боезапас, стали приоритетными целями для всех операторов дронов группировки, их уничтожение в воздухе становится первоочередной задачей", - отметили в Минобороны.

Там добавили, что специально обученные расчеты научились перехватывать тяжелые дроны ВСУ как на подлете, так и в момент их зависания перед сбросом боеприпаса или во время разведки местности. После падения тяжелые БПЛА нередко остаются целыми, что позволяет изучить их или захватить как трофей.