24 июля, 16:14
Военная операция на Украине

В Брянской области БПЛА атаковали свиноводческий комплекс "Мираторга"

Пострадавших нет, сообщила компания

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Свиноводческий комплекс агропромышленного холдинга "Мираторг" в Климовском районе Брянской области подвергся пяти атакам БПЛА, пострадавших среди сотрудников нет, сообщила компания.

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"Агропромышленный холдинг "Мираторг" сообщает о пяти атаках БПЛА на свиноводческий комплекс в Климовском районе. По предварительной информации, один из дронов ВСУ повредил кровлю корпуса предприятия, после чего произошло возгорание. В настоящий момент горение локализовано. Пострадавших среди сотрудников нет", - говорится в сообщении.

В компании уточнили, что размер ущерба будет определен позже. 

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