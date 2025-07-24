В Брянской области БПЛА атаковали свиноводческий комплекс "Мираторга"

Пострадавших нет, сообщила компания

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Свиноводческий комплекс агропромышленного холдинга "Мираторг" в Климовском районе Брянской области подвергся пяти атакам БПЛА, пострадавших среди сотрудников нет, сообщила компания.

"Агропромышленный холдинг "Мираторг" сообщает о пяти атаках БПЛА на свиноводческий комплекс в Климовском районе. По предварительной информации, один из дронов ВСУ повредил кровлю корпуса предприятия, после чего произошло возгорание. В настоящий момент горение локализовано. Пострадавших среди сотрудников нет", - говорится в сообщении.

В компании уточнили, что размер ущерба будет определен позже.