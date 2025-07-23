Согласно обвинительному заключению, в апреле 2024 года мужчина отправился на Украину, где присоединился к разведывательно-диверсионному батальону и участвовал в боевых действиях

БУДАПЕШТ, 24 июля. /ТАСС/. Прокуратура венгерской области Чонград-Чанад передала в суд дело гражданина Венгрии, принимавшего участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины. Как сообщила в среду представитель прокуратуры Флора Шааги, он обвиняется в том, что в нарушение закона вступил в армию другого государства, которое не является союзником Венгрии и находится в состоянии военного конфликта.

Согласно обвинительному заключению, этот человек, проживавший в городе Мако, в апреле 2024 года отправился на Украину, где после нескольких дней обучения присоединился к разведывательно-диверсионному батальону и участвовал в боевых действиях. Его нынешнее местонахождение неизвестно, поэтому обвинение предъявлено ему заочно и судебное разбирательство будет проходить в его отсутствие.

Прокуратура предложила назначить ему наказание в виде тюремного заключения. Дело будет рассматривать суд города Сегед - административного центра области Чонград-Чанад.