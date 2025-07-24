Удар был нанесен ночью, уточнили в Минобороны

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Российские войска ночью ударили высокоточным оружием и БПЛА по предприятиям Военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и объектам энергетики, обеспечивающим их деятельность. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Нанесен групповой удар <...> по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетического комплекса, обеспечивающих деятельность ВСУ. Цель удара достигнута", - сообщили в военном ведомстве.

Удар был нанесен ночью, уточнили в Минобороны. Российские войска ударили высокоточным оружием большой дальности и ударными БПЛА.

Все назначенные объекты поражены, отметили в ведомстве.