Экипаж армейской авиации также уничтожил пехоту противника

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Экипаж российского вертолета Ми-35М поразил скопление пехоты и бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны РФ.

"Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-35М поразил живую силу противника и бронированную технику ВСУ, расположенную в лесистой местности в зоне проведения специальной военной операции", - сказано в сообщении.

Летчик с позывным Карат рассказал, что цели находились на разных участках СВО, и задачу по уничтожению второй цели экипаж получил, уже находясь в воздухе.