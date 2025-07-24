Прикрывают подразделения "Грачи", FPV-дроны, и такие беспилотники, как "Молния", которые несут большое количество боеприпасов, отметил военный эксперт

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Военнослужащие РФ продвигаются с юго-западной и северо-западной стороны к Красноармейску (украинское название - Покровск) и наносят мощные удары по Вооруженным силам Украины с дронов различных модификаций, не оставляя ВСУ "шансов выжить". Об этом сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

"С юго-западной стороны продвигаются наши войска к Покровску, как и с северо-западной, обхватывая их (ВСУ - прим. ТАСС), не стараясь ломиться непосредственно уже в лоб. Здесь также начались наши успехи. Прикрывают подразделения наши "Грачи", <…> FPV-дроны, и такие беспилотники, как "Молния", которые несут большое количество боеприпасов - порядка 7 кг, которых достаточно, чтобы снести пункт наблюдения, либо ту технику, которая стоит в этом районе. Причем поражение наносится настолько мощным, что в укрытиях противнику абсолютно нет шансов выжить", - сказал Киселев в эфире телеканала "Соловьев Live".