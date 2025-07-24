В белгородском приграничье два мирных жителя пострадали из-за атак дронов ВСУ

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Илек-Кошары также повреждены четыре единицы спецтехники

БЕЛГОРОД, 24 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины с помощью двух беспилотников атаковали два приграничных населенных пункта в Ракитянском районе Белгородской области, в результате ударов ранения получили два мирных жителя. Об этом сообщил в Telegaram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В селе Илек-Кошары FPV-дрон ударил по сельхозпредприятию. Пострадал мужчина, который в момент атаки проезжал мимо. <…> У пострадавшего непроникающее ранение живота. На месте атаки повреждены четыре единицы спецтехники, а также остекление и фасад ангара", - написал он.

По информации главы региона, еще один беспилотник нанес удар по работающему в поле тракторе в районе села Новозахаровка, в результате атаки ранения получил мужчина. Попутным транспортом пострадавший доставлен в Ракитянскую ЦРБ, где врачи диагностировали ему минно-взрывную травму, ушибы головы и грудной клетки.

"После оказания необходимой помощи оба пострадавших будут доставлены в городскую больницу №2 г. Белгорода для дальнейшего лечения", - добавил Гладков.