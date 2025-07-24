По этой причине глава военной администрации подконтрольной Киеву части ДНР Вадим Филашкин призвал местное население эвакуироваться, отметили в российских силовых структурах

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) планирует увеличить численность группировки на славянско-краматорском направлении.

Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"ВСУ, по всей видимости, намерены увеличить численность своей группировки в славянско-краматорской агломерации, в связи с чем глава военной администрации подконтрольной Киеву части ДНР Вадим Филашкин призвал местное население эвакуироваться. Украинские оккупанты банально хотят занять дома и квартиры местных жителей", - сказал собеседник агентства.