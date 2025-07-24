В Минобороны также рассказали о работе операторов дронов "Молния-2" группировки "Днепр", которые уничтожили замаскированное артиллерийское орудие противника

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Тульские десантники группировки войск "Север" ударами FPV-дронов поразили украинский миномет и гексакоптер в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчеты ударных беспилотников круглосуточно выслеживают противника как на открытой местности, так и в лесопосадках, а при обнаружении немедленно их атакуют. Боевая работа ведется как при помощи корректировки с разведывательного БПЛА, так и в режиме свободной охоты. Военнослужащие продолжают эффективно выявлять позиции ВСУ и уничтожать живую силу противника, укрытую в блиндажах. Операторами БПЛА ВДВ уничтожен замаскированный миномет и гексакоптер ВСУ в Сумской области", - сказано в сообщении.

Также в ведомстве рассказали о работе операторов дронов "Молния-2" группировки "Днепр".

"Оператором нашего дрона-разведчика в ходе разведывательного полета был выявлен огонь артиллерийского орудия противника, замаскированного в лесополосе. В течение нескольких минут огневая позиция орудия была обнаружена, координаты переданы расчету ударных дронов. Командиром взвода было принято решение уничтожить вражеское орудие ударным БПЛА "Молния-2". В результате точной корректировки ударный дрон уничтожил замаскированное артиллерийское орудие ВСУ", - рассказали в Минобороны.