Они собираются в основном из отечественных автомобилей - на базе кузовов ВАЗ или УАЗ, рассказали военнослужащие 215-го отдельного ремонтно-восстановительного батальона 20-й гвардейской общевойсковой армии Западной группировки

ЛУГАНСК, 24 июля. /ТАСС/. В 215-м отдельном ремонтно-восстановительном батальоне 20-й гвардейской общевойсковой армии Западной группировки создают различные транспортеры переднего края, предназначенные для подвоза боеприпасов и эвакуации раненых. После испытаний на полигоне технику передают в подразделения бойцам на передовой, рассказали ТАСС военнослужащие рембата.

Транспортеры собираются в основном из отечественных автомобилей - на базе кузовов автомобилей ВАЗ или УАЗ. Для каких-то рама сварена практически с нуля - так получился специальный транспортер переднего края "Бритва".

"Двигатель и коробка у него с отечественного автомобиля ВАЗ 2112, раздатка - с БТР. Есть подключаемый полный привод. В принципе, машина нормально себя ведет, по проходимости - сравнивали с УАЗ "Патриот" - даже лучше заводского внедорожника", - рассказал Ворон. В рембат военнослужащий попал после ранения. До этого он проходил службу в штурмовом подразделении. Поэтому Ворон знает, каким должен быть подобный транспортер на передовой, а именно: быстрым и маневренным, но при этом надежным и проходимым.

Как отметил офицер с позывным Хаммер, в ремонтно-восстановительном батальоне постоянно получают обратную связь от разведчиков и штурмовиков. "Все пожелания или требования учитываются. Например, проходимость, облегченность или необходимость убрать что-то лишнее, чтобы эвакуация из автомобиля при, допустим, атаке FPV-дрона была более оперативной", - отметил Хаммер.

После обкатки на полигоне и доработок, в частности оснащения техники дополнительной защитой от дронов, специалисты рембата передадут ее на передовую.