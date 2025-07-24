Благодаря действиям Олега Хомякова удалось захватить опорный пункт противника, отметили в Минобороны

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Ефрейтор ВС России Олег Хомяков при выполнении боевых задач в составе штурмового подразделения попал под завалы разрушенного блиндажа, откуда расстрелял группу военнослужащих противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"При штурме позиции врага Олег Хомяков заметил приближавшийся в его сторону дрон противника. Быстро среагировав, Олег укрылся в вражеском блиндаже. После удара блиндаж частично обрушился на ефрейтора Олега Хомякова. Выбираясь из-под завала, Олег услышал движение группы врага, после чего замаскировался среди обломков и остался незамеченным. Обеспечив себе наиболее выгодную позицию, открыл огонь из личного стрелкового оружия и уничтожил противника", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Там подчеркнули, что благодаря мужественным и смелым действиям Хомякова удалось захватить опорный пункт противника, с которого в дальнейшем велась корректировка артиллерийского огня по позициям ВСУ.

В Минобороны также рассказали о младшем лейтенанте Сергее Ващейкине, который при выполнении боевых задача в зоне СВО повел отряд подчиненных в бой и штурмом захватил украинский опорный пункт.

"В кратчайшие сроки Сергей Ващейкин подготовил маршрут выдвижения своего штурмового подразделения, используя в качестве разведки местности беспилотный летательный аппарат. Внезапно атаковав противника с флангов, штурмовая группа под командованием младшего лейтенанта уничтожила превосходящие вражеские силы и захватила опорный пункт", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Там также добавили, что во время удержания занятого опорного пункта до прибытия подкрепления группа российских штурмовиков дронами отразила контрнаступление противника, уничтожив транспорт и военнослужащих ВСУ.