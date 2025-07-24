Военная операция на Украине. Онлайн

Владимир Зеленский назвал участок фронта у Красноармейска (украинское название - Покровск) на подконтрольной Киеву территории ДНР самым сложным для Вооруженных сил Украины.

Командование Вооруженных сил Украины планирует увеличить численность группировки на славянско-краматорском направлении. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Три человека пострадали из-за атак Вооруженных сил Украины в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Основные события 25 июля - в онлайн-трансляции ТАСС.