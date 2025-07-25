Силы ПВО в течение ночи уничтожили и перехватили 105 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны.

Обломки сбитого БПЛА повредили вагон поезда на Кубани, пострадали два человека.

ТАСС собрал основное о последствиях.

Масштаб

Дежурные средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, 26 БПЛА сбили над Белгородской областью, 25 - над Брянской областью, 23 уничтожили над Ростовской областью, 9 дронов - над акваторией Азовского моря, 8 сбили над территорией Краснодарского края, 5 - над Ставропольским краем, по 3 уничтожили над Курской и Тамбовской областями, 2 - над Воронежской областью, а также 1 сбили над Орловской областью.

Последствия

Обломки БПЛА упали на территорию вокзала в Тимашевске Краснодарского края. В результате повреждения получил вагон пассажирского поезда, пострадали два человека, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

На станциях Песчанокопская в Ростовской области и Тимашевская в Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА повреждения получила контактная сеть, сообщили в РЖД.

Происшествия привели к задержкам пассажирских поездов.

В РЖД добавили, что происшествие в Ростовской области привело к сбою графика движения пассажирских поездов.

В пути следования задерживаются 10 пассажирских составов до 5 часов.

Еще 12 поездов задерживаются до 1 часа из-за ЧП в Краснодарском крае.

Работа аэропортов