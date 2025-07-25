Из-за падения обломков БПЛА повреждена контактная сеть, сообщили в РЖД

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. На станциях Песчанокопская в Ростовской области и Тимашевская в Краснодарском крае в связи с падением обломков БПЛА повреждена контактная сеть, сообщили в РЖД. Происшествия привели к задержкам пассажирских поездов.

"Сегодня в 01:23 на станции Песчанокопская в Ростовской области в связи с падением обломков БПЛА повреждена контактная сеть. Пострадавших нет. Также сегодня, в 03:00, из-за падения обломков БПЛА нарушена работа контактной сети на станции Тимашевская в Краснодарском крае", - говорится в сообщении.

В РЖД добавили, что происшествие в Ростовской области привело к сбою графика движения пассажирских поездов. В настоящее время в пути следования задерживаются 10 пассажирских составов до 5 часов. Еще 12 поездов задерживаются до часа из-за ЧП в Краснодарском крае.

По данным РЖД, из-за повреждения остекления в вагоне пострадал пассажир поезда № 125 Москва - Новороссийск. "Медицинская помощь ему оказана на месте. Несколько пассажиров по этой причине пересадили на другие свободные места", - уточнили в холдинге.

Движение поездов на станции Тимашевская на Кубани было восстановлено в 03:50. Поезд № 125 продолжил движение с опозданием 50 минут. "Железнодорожники делают все возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов", - заключили в РЖД.