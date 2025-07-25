Над регионами России за ночь сбили 105 украинских БПЛА

Из них 26 аппаратов уничтожили в Белгородской области

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Силы ПВО в течение ночи уничтожили и перехватили 105 украинских беспилотников над регионами России.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 26 - над территорией Белгородской области, 25 - над территорией Брянской области, 23 - над территорией Ростовской области, 9 - над акваторией Азовского моря, 8 - над территорией Краснодарского края, 5 - над территорией Ставропольского края, 3 - над территорией Курской области, 3 - над территорией Тамбовской области, 2 - над территорией Воронежской области и 1 - над территорией Орловской области", - сообщили в российском военном ведомстве.