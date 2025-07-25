Фрагменты беспилотника упали на территорию железнодорожного вокзала в Тимашевске Краснодарского края

КРАСНОДАР, 25 июля. /ТАСС/. Обломки БПЛА упали на территорию вокзала в Тимашевске Краснодарского края. В результате этого был поврежден вагон пассажирского поезда, пострадали два человека, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

"В Тимашевске обломки БПЛА упали на территорию вокзала, повредили один из вагонов проходящего через город пассажирского поезда. Легкие травмы получили два человека", - написал он.

Как доложил губернатору глава района Андрей Палий, пострадавшим была оказана первая помощь. Один из них отказался от госпитализации, второй после осмотра в больнице и оказания помощи был возвращен на станцию по его просьбе.

"В настоящий момент состав продолжил следование по маршруту", - отметил губернатор.

По данным Кондратьева, повреждений железнодорожной инфраструктуры и возгораний нет.