Артиллеристы "Юга" уничтожили антенну управления и укрытие беспилотчиков ВСУ

Выполнение боевых задач проводили в районе населенного пункта Федоровка

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Подразделения артиллерии Южной группировки войск в рамках выполнения боевых задач по выявлению и поражению пунктов управления БПЛА ВСУ уничтожили антенну и пункты управления вражескими беспилотниками. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В районе н. п. Федоровка расчет БПЛА 2-й гвардейской артиллерийской бригады 3-й общевойсковой армии обнаружил и уничтожил антенну управления БПЛА и укрытие расчета вражеских беспилотчиков", - следует из сообщения.

Не менее эффективную работу с помощью орудий 2А65 "Мста-Б" провели артиллеристы 17-й гвардейской артиллерийской бригады. "Обнаружив в одной из занятых противником лесополос комплекс средств БПЛА противника, артиллеристы Южной группировки войск точно и оперативно нанесли по нему огневое поражение, полностью уничтожив технические средства и укрытия личного состава противника", - сказали в оборонном ведомстве.