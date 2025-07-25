Боевую задачу выполнили артиллеристы 44-го армейского корпуса Северной группировки войск во взаимодействии с подразделениями дронов, отметили в Минобороны

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Расчет РСЗО "Град" группировки войск "Север" нанес удары по пункту управления БПЛА, живой силе и бронетехнике ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.

"Артиллеристы 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" во взаимодействии с подразделениями БПЛА уничтожают выявленные замаскированные огневые позиции артиллерии, места хранения боеприпасов и ГСМ боевиков ВСУ на харьковском направлении. В этот раз расчет РСЗО "Град" армейского корпуса на данном направлении уничтожил пункт управления БПЛА, позиции с живой силой и бронетехнику подразделений ВСУ в лесистой местности", - говорится в сообщении.

Командир машины с позывным Сава отметил, что приоритетными целями для расчета являются пункты управления дронами противника.