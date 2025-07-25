Удары наносились высокоточным оружием воздушного, наземного, морского базирования, аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и ударными БПЛА

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Российские войска нанесли 10 групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА, в том числе три при помощи гиперзвуковых ракет "Кинжал", за неделю по военным объектам на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"С 19 по 25 июля Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 10 групповых ударов, в ходе которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, места сборки и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, склады горючего, ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, территориальные центры комплектования ВСУ", - сообщили в военном ведомстве.

Удары наносились высокоточным оружием воздушного, наземного, морского базирования, аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и ударными БПЛА.

Также были поражены пункты временной дислокации вооруженных формирований противника, националистов и иностранных наемников, отметили в Минобороны.