Задачу выполнили операторы дронов Южной группировки войск

ДОНЕЦК, 25 июля. /ТАСС/. Операторы дронов Южной группировки войск у Константиновки и Серебрянки в ДНР уничтожили украинские наземные роботизированные платформы, которые ВСУ использовали для подвоза боеприпасов и подавления каналов управления беспилотниками. Об этом сообщили в группировке, также предоставив кадры объективного контроля.

Так, расчет БПЛА 27-го гвардейского артиллерийского полка 6-й мотострелковой бригады вывел из строя наземную роботизированную платформу, использовавшуюся ВСУ для подвоза боеприпасов к своим передовым подразделениям в районе Константиновки. "Точная работа расчета позволила в считаные минуты ликвидировать цель, оставив противника без снабжения, что поспособствовало успешному продвижению российской армии на данном участке", - отмечается в сообщении.

У Серебрянки расчет БПЛА разведывательной роты 7-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии обнаружил передвижную станцию РЭБ на базе роботизированной платформы. Она была уничтожена с помощью оптоволоконного дрона.