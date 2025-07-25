Максим Пухов назвал ситуацию в городе напряженной

ЭНЕРГОДАР /Запорожская область/, 25 июля. /ТАСС/. Украинские войска в течение последних двух недель активизировали атаки дронов на вышки сотовой связи в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре. Об этом заявил ТАСС мэр города Максим Пухов.

"Если говорить о дроновых атаках, то они постоянны. И за последние две недели мы фиксируем активизацию именно ударов дронов по той инфраструктуре, которая у нас есть в городе. Постоянно, последнюю неделю, по крайней мере, наносятся удары по антеннам и вышкам сотовой связи, которые расположены в том числе на многоквартирных жилых домах", - сказал Пухов.

Ситуацию в городе он назвал напряженной, отметив, что число ударов ВСУ по гражданской инфраструктуре города возросло.

"Мы видим все те неудачи, которые сейчас на фронте у наших противников. И, может быть, это как элемент мести за те неуспехи, которые у них есть на фронте. Конечно, они постоянно держат в напряжении Энергодар, показывают, что в любой момент могут нанести удары, что Энергодар находится в зоне досягаемости. <...> Такой элемент постоянного давления именно на гражданскую часть Энергодара", - считает собеседник агентства.