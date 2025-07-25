Мэр Энергодара обвинил ВСУ в намеренном ударе по многолюдному району

Максим Пухов назвал действия украинских вооруженных сил "актом запредельной жестокости и бесчеловечности"

МЕЛИТОПОЛЬ, 25 июля. /ТАСС/. Украинские войска намеренно нанесли удары артиллерией по многолюдному району города - спутника Запорожской АЭС Энергодара, где расположены ДК, парк, торговый центр, детская библиотека и МФЦ, заявил мэр города Максим Пухов.

"Удары по самому сердцу мирного города, по местам, где гуляют дети, где живут обычные люди, - это акт запредельной жестокости и бесчеловечности. Такие действия - зло в квадрате. Они не имеют оправдания и никогда не будут забыты. Те, кто отдал приказ и кто нажал на спуск, совершили преступление против самой человечности. Уверен, [что] это зло будет наказано", - написал мэр Энергодара.

Пухов уточнил, что ВСУ применили два снаряда. Удар одного из них пришелся на многоквартирный дом, в результате чего на месте скончались женщина 1969 года рождения и мужчина 1970 года рождения. Второй удар - по "по сердцу мирного города", где гуляют много людей. "Рядом расположена детская библиотека, дворец культуры "Современник", МФЦ, городская библиотека, торговый центр, в котором всегда многолюдно. И при самом худшем стечении обстоятельств мы, конечно, могли получить большое количество жертв и пострадавших", - сказал он на видео в своем Telegram-канале.

Мэр призвал жителей сохранять бдительность, поскольку сохраняется угроза обстрелов и налетов беспилотной авиации на гражданскую инфраструктуру Энергодара. Онуверен, что противник ни перед чем не остановится, чтобы запугать мирное население города.

Энергодар 25 июля оказался под массированным артиллерийским обстрелом ВСУ. Погибли двое мирных жителей, еще двое ранены. Кроме того, беспилотник ВСУ сбросил боеприпас на территорию автостоянки пожарной части рядом с Запорожской АЭС. Повреждены семь гражданских автомобилей, жертв и пострадавших нет. Разгоревшийся в результате взрыва ландшафтный пожар оперативно потушили сотрудники МЧС.