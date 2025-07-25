Есть пострадавшие, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

БЕЛГОРОД, 25 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины с применением 55 боеприпасов и 104 беспилотников нанесли удары по 12 муниципалитетам Белгородской области за прошедшие сутки. Четыре мирных жителя получили ранения, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Ракитянском районе поселок Ракитное и села Бобрава, Илек-Кошары и Новозахаровка атакованы 5 беспилотниками, один из которых сбит. Ранены двое мирных жителей", - написал он, добавив, что в районе повреждены четыре единицы спецтехники, ангар на территории сельхозпредприятия и трактор.

По информации главы региона по Валуйскому округу выпущено 33 беспилотника, пострадали 2 мирных жителя, повреждены 3 автомобиля, инфраструктурный объект, 5 частных дома, 3 коммерческих объекта, гараж, хозпостройка, соцобъект и линии электропередачи. По территории Шебекинского округа выпущено 3 боеприпаса и 17 беспилотников, повреждены 10 частных домовладений, газовая труба, линия электропередачи, на территории 1 из предприятий повреждены производственное помещение, линия электропередачи и трактор.

Грайворонский округ атакован с помощью 16 боеприпасов и 8 беспилотников, повреждены 6 легковых автомобилей, гараж и частный дом. В Краснояружском районе по 8 населенным пунктам выпущено 30 боеприпасов и 15 беспилотников, информация о последствиях уточняется.

В Белгородском, Борисовском и Волоконовском районах по пяти населенным пунктам выпущено семь беспилотников и шесть боеприпасов, пострадавших и повреждений нет. Над Белгородом, Алексеевским и Старооскольским округами, также над Красногвардейским районом системами ПВО сбиты 19 беспилотников, последствий нет.