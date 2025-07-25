Речь идет о покровском, новопавловском, северослобожанском, добропольском и лиманском направлениях, указал Александр Сырский

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский на заседании ставки признал тяжелым положение на пяти участках фронта.

Речь идет о покровском (под Красноармейском ДНР), новопавловском (западная часть ДНР и восточная часть Днепропетровской области), северослобожанском (север Сумской области), добропольском (северо-запад ДНР) и лиманском (север ДНР) направлениях. "Принял участие в заседании ставки верховного главнокомандующего. Подробно доложил о ситуации на фронте. Самые горячие направления - покровское, новопавловское, северослобожанское, добропольское, лиманское", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Генерального штаба ВСУ.

В четверг Владимир Зеленский назвал сложным положение ВСУ на покровском направлении (под Красноармейском ДНР). Депутат Верховной рады Анна Скороход выражала мнение, что фронт сыплется и ждать чуда не приходится.