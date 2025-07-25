По данным силовиков, из-за бегства украинских военнослужащих обнажились стратегически важные рубежи на одном из ключевых участков фронта

ДОНЕЦК, 25 июля. /ТАСС/. Взвод 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ дезертировал с позиций под селом Январским в Днепропетровской области. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, взвод был из числа тыловых подразделений, переброшенных для удержания обороны.

"Под Январским с позиций ВСУ сбежал взвод 31-й бригады. Это тыловики, которых перебросили недавно", - сообщили в силовых структурах.

По данным силовиков, из-за бегства украинских военнослужащих обнажились стратегически важные рубежи на одном из ключевых участков фронта этого направления.