ВСУ за неделю потеряли более 1 360 военных в зоне группировки "Восток"

Также противник потерял 21 боевую бронированную машину, 62 автомобиля, 15 орудий полевой артиллерии, 5 складов боеприпасов, 4 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Недельные потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток" превысили 1 360 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

"За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны. Потери ВСУ составили свыше 1 360 военнослужащих, 21 боевая бронированная машина, 62 автомобиля, 15 орудий полевой артиллерии, 5 складов боеприпасов, 4 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы", - сказано в сообщении.