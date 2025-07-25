Уничтожены 97 автомобилей, 9 артиллерийских орудий, 42 склада боеприпасов, 20 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы противника

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Недельные потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Запад" составили более 1 610 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

"Противник потерял более 1 610 военнослужащих, 9 боевых бронированных машин, включая бронеавтомобиль HMMWV и бронемашину MaxxPro производства США. Уничтожены 97 автомобилей, 9 артиллерийских орудий, 42 склада боеприпасов, 20 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, в том числе 2 станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США", - сказано в сообщении.