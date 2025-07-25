Повреждены семь гражданских автомобилей, сообщили на станции

МЕЛИТОПОЛЬ, 25 июля. /ТАСС/. Семь гражданских автомобилей повреждены на парковке у Запорожской АЭС в результате сброса боеприпаса с беспилотника ВСУ. Персонал станции не пострадал, сообщили на ЗАЭС.

"В результате атаки ВСУ беспилотник сбросил боеприпас на автомобильную стоянку возле пожарной части Запорожской АЭС. <…> Повреждены семь гражданских автомобилей, припаркованных на стоянке. К счастью, персонал станции не пострадал", - говорится в Telegram-канале ЗАЭС.

Кроме того, от взрыва загорелась сухая растительность на прилегающей территории, прямо рядом с теплотрассой, добавили на станции. На место сразу же выехали подразделения МЧС.

Станция продолжает работать в штатном режиме, безопасность основных объектов не нарушена, заявили в пресс-службе ЗАЭС.

"Подобные атаки в непосредственной близости от атомной электростанции представляют крайнюю опасность и являются абсолютно недопустимыми. Они создают прямую угрозу ядерной и радиационной безопасности, а также жизни и здоровью персонала и населения близлежащих территорий", - акцентировали на Запорожской АЭС.

ВСУ 23 июля несколько раз атаковали дронами-камикадзе район жилой застройки города-спутника ЗАЭС Энергодара. В ночь на 18 июля украинские войска из ствольной артиллерии обстреляли закрытый детсад и жилые дома, была ранена женщина. В течение всего лета 2025 года ВСУ еще неоднократно атаковали жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры города и непосредственно Запорожской АЭС. В частности, украинские дроны несколько раз за лето атаковали учебно-тренировочный центр ЗАЭС с единственным в мире полномасштабным тренажером реакторного зала. Он критически важен для подготовки персонала, сотрудники ЗАЭС постоянно повышают квалификацию, отрабатывая там действия в нештатных ситуациях.