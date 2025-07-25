Также повреждены жилые дома и гражданские машины, сообщил мэр города Максим Пухов

МЕЛИТОПОЛЬ, 25 июля. /ТАСС/. Мужчина и женщина погибли на месте в Энергодаре в результате артиллерийского обстрела жилого квартала со стороны Вооруженных сил Украины. Повреждены жилые дома и гражданские машины. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов.

"В результате беспринципного артобстрела украинскими террористами по жилой застройке города погибли два человека. Мужчина и женщина скончались на месте. <…> Повреждения получили гражданские автомобили и многоквартирные дома: выбиты стекла, пробиты стены и перекрытия квартир", - написал он в своем Telegram-канале.

Пухов выразил соболезнования родным и близким погибших.

Ранее губернатор Запорожской области сообщил о двух погибших и двух пострадавших мирных жителях города.