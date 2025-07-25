Удары нанесли расчеты самоходных артиллерийских установок 2С3 "Акация", а наведение осуществлялось при помощи беспилотника "Орлан-30", сообщили в Минобороны

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Артиллеристы группировки войск "Восток" уничтожили несколько огневых точек и блиндажей в глубине обороны противника на южнодонецком направлении при помощи высокоточных снарядов "Краснополь". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе выполнения огневых задач на южнодонецком направлении артиллерийские расчеты группировки войск "Восток" уничтожили огневые точки и блиндажи противника, расположенные в глубине обороны. Удары нанесли расчеты самоходных артиллерийских установок 2С3 "Акация" высокоточными управляемыми снарядами "Краснополь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наведение осуществлялось при помощи беспилотника "Орлан-30", а в результате точного удара был уничтожен личный состав ВСУ, разрушены укрепления, а также нарушена система обороны противника.

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В Минобороны добавили, что операторы дронов группировки "Восток" также уничтожили несколько гексакоптеров, предназначенных для сброса боеприпасов на позиции российских штурмовых групп. "Цели были сбиты заблаговременно в воздухе точными ударами", - отмечается в сообщении МО РФ.