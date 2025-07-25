Наступательная операция штурмовых подразделений проводилась при поддержке расчетов артиллерии и ударных FPV-дронов

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Успешное освобождение Новоэкономического создало благоприятные условия для дальнейшего продвижения российских войск вглубь обороны ВСУ на данном направлении. Об этом рассказали в Минобороны России.

Ведомство также опубликовало кадры боевой работы подразделений 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А. В. Захарченко 51-й гвардейской общевойсковой армии в составе группировки войск "Центр" в ходе освобождения Новоэкономического в ДНР на красноармейском направлении. Населенный пункт был освобожден 24 июля.

"Успешное проведение операции создало благоприятные условия для дальнейшего продвижения российских войск вглубь обороны украинских боевиков на данном направлении. Освобождение населенного пункта имеет важное стратегическое значение для развития наступления. Поселок расположен вблизи ключевых транспортных артерий, контроль над которыми позволит перерезать пути снабжения гарнизону ВСУ", - сказали в ведомстве.

Наступательная операция штурмовых подразделений проводилась при поддержке расчетов артиллерии и ударных FPV-дронов, которые выбили противника из укрепленных позиций, зачистив территорию поселка. В ходе операции были уничтожены основные огневые точки и опорные пункты ВСУ.