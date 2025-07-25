БПЛА группировки "Днепр" уничтожили два блиндажа с живой силой ВСУ

Второй блиндаж был обнаружен после того, как дроны поразили первый

МЕЛИТОПОЛЬ, 25 июля. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов 42-й гвардейской дивизии группировки войск "Днепр" уничтожили два замаскированных блиндажа с живой силой Вооруженных сил Украины в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В ходе проведения воздушной разведки позиций противника операторами БПЛА 42-й дивизии был обнаружен тщательно замаскированный блиндаж, использовавшийся для укрытия личного состава. При смене пехотой противника позиции после поражения первого блиндажа был обнаружен второй блиндаж ВСУ. Прямые попадания привели к разрушению блиндажей и ликвидации находившегося внутри личного состава противника", - сообщили в военном ведомстве.

Старший оператор FPV-дронов с позывным Рыжий отметил, что целями часто становятся блиндажи и укрытия противника, также работа ведется по местам ротации и по технике ВСУ. "Обнаружение идет у нас совместно с операторами БПЛА Mavic. Они поднимаются, видят противника, нам поступает команда, и мы уже взлетаем на поражение цели", - рассказал журналистам.