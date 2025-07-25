МО РФ: освобождение Новоэкономического имеет важное стратегическое значение

Поселок расположен вблизи ключевых транспортных артерий, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Освобождение Новоэкономического имеет важное стратегическое значение для развития наступления российской армии на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Освобождение населенного пункта [Новоэкономическое] имеет важное стратегическое значение для развития наступления. Поселок расположен вблизи ключевых транспортных артерий, контроль над которыми позволит перерезать пути снабжения гарнизону ВСУ. Успешное проведение операции создало благоприятные условия для дальнейшего продвижения российских войск вглубь обороны украинских боевиков на [красноармейском] направлении", - сообщили там.