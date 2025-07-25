Вместе с тем организация не в состоянии проверить эти сообщения об инцидентах в Российской Федерации, включая любые сообщения о жертвах среди гражданского населения, указал помощник генсекретаря Мирослав Енча

ООН, 25 июля. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций обеспокоена сообщениями о росте числа жертв среди гражданского населения в результате атак украинских БПЛА на территории России. Об этом заявил помощник генерального секретаря ООН Мирослав Енча на заседании Совета Безопасности по Украине.

"Мы обеспокоены растущим числом сообщений о жертвах среди гражданского населения, которые, по имеющимся данным, стали результатом атак украинских беспилотников на территории РФ. Однако Организация Объединенных Наций не в состоянии проверить эти сообщения об инцидентах в Российской Федерации, включая любые сообщения о жертвах среди гражданского населения", - заявил он.

Заседание Совета Безопасности, на котором выступил Енча, созвано по запросу ряда европейских стран.