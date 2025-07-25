Врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что после атаки загорелись топливораздаточные колонки

КУРСК, 25 июля. /ТАСС/. Три человека получили ранения в результате удара украинского дрона по АЗС вблизи хутора Фонов Рыльского района Курской области. После атаки также произошло возгорание топливораздаточных колонок, пожар потушен силами сотрудников станции, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

"К сожалению, пострадали три человека. У 37-летней женщины закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, акубаротравма. 51-летняя женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга. У 49-летнего мужчины ранение головы, груди, рук и ног", - написал он в Telegram-канале.

Хинштейн также сообщил, что все пострадавшие доставлены в Рыльскую центральную районную больницу, после бригада скорой помощи перевезет их в Курскую областную больницу. "Наши врачи сделают все, чтобы как можно скорее поставить их на ноги!" - отметил он.