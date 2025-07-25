Пассажиров поездов дальнего следования, задерживающихся в пути более чем на 4 часа, обеспечат питанием, сообщили в ФПК

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. После повреждения контактной сети на станциях Песчанокопская в Ростовской области и Тимашевская в Краснодарском крае в связи с падением обломков БПЛА девять пассажирских поездов формирования ФПК ("дочка" РЖД) следуют с задержками, сообщила компания.

"В настоящее время в связи с происшествием на станциях Песчанокопская и Тимашевская Северо-Кавказской железной дороги с задержками следуют 9 поездов АО ФПК", - говорится в сообщении.

Среди задерживающихся поездов - составы, направляющиеся из Адлера, Анапы, Екатеринбурга, Имеретинского курорта, Кисловодска, Новокузнецка, Новороссийска и Челябинска.

"Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. Пассажиры поездов дальнего следования, задерживающихся в пути более чем на 4 часа, будут обеспечены питанием", - отметили в ФПК.

В свою очередь в РЖД сообщили, что из-за происшествия в Ростовской области в настоящее время в пути следования задерживаются 10 пассажирских составов до 5 часов. Еще 12 поездов задерживаются до 1 часа из-за ЧП в Краснодарском крае.