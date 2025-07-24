Ситуация для противника на этом участке фронта серьезно осложнилась, добавил военный эксперт

ЛУГАНСК, 25 июля. /ТАСС/. Освобождение российскими бойцами Новоэкономического позволяет поджать группировку Вооруженных сил Украины у Красного Лимана в Донецкой Народной Республике и "серьезно усугубить" логистику противника на этом участке фронта. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"С освобождением Новоэкономического нам открываются довольно-таки широкие оперативные просторы: мы можем теперь действовать более уверенно в районе Красного Лимана, поскольку та украинская группировка, которая находится в окрестностях данного населенного пункта, будет поджиматься с нашей стороны. Также теперь серьезно усугублена логистика противника в этом треугольнике: Красноармейск (украинское название - Покровск), Красный Лиман и Димитров (украинское название - Мирноград). Здесь ситуация очень серьезно осложнилась для украинских боевиков", - сказал он.

Ранее Марочко сообщал ТАСС, что взятие армией РФ Новоэкономического перережет пути логистики украинских войск и "замкнет довольно-таки широкий участок фронта".

24 июля в Минобороны РФ сообщили об освобождении группировкой войск "Центр" населенного пункта Новоэкономическое в ДНР.