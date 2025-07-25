Киев регулярно перебрасывает свежие силы на этот участок фронта с Дружелюбовки Харьковской области, добавил военный эксперт

ЛУГАНСК, 25 июля. /ТАСС/. Российские бойцы, улучшив тактическое положение у Петровского (украинское название - Грековка), взяли под огневой контроль порядка 3,5 км административной границы Луганской Народной Республики, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"ВС РФ улучшили тактическое положение северо-западнее Петровского и продвинулись по хребту вдоль реки Текуч по направлению административной границы ЛНР. Юго-западнее Петровского российские войска заняли две лесополосы и вышли на административную границу. Таким образом, под наш огневой контроль перешло около 3,5 км административной границы ЛНР", - сказал он.

Военный эксперт отметил, что Киев пытается стабилизировать обстановку на этом участке фронта и регулярно перебрасывает свежие силы с Дружелюбовки Харьковской области.