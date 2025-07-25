Командует полком неонацист Валентин Манько, рассказали в российских силовых структурах

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Неонацисты из числа "Правого сектора" (признан террористическим, запрещен в РФ) помимо мобилизованных вошли в состав 33-го отдельного штурмового полка ВСУ, который действует на сумском направлении. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"Кроме насильно мобилизованных украинцев в 33 ошп широко представлены правосеки, а командует полком известный неонацист Валентин Манько", - сказал собеседник агентства.

Ранее силовики сообщали, что военнослужащие 33-го отдельного штурмового полка ВСУ обвинили Владимира Зеленского в недостаточном обеспечении подразделения беспилотниками. Также сообщалось, что командование полка размещает платные объявления якобы для сборов на нужды подразделения, чтобы заработать деньги.