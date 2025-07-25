Бойцы работают парами

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Снайперы Воздушно-десантных войск из Улан-Удэ меткими выстрелами поразили украинскую пехоту, сообщили в Минобороны России.

"Метким и точным снайперским огнем эффективно уничтожается вражеская пехота", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что снайперы-десантники работают парами. Снайперская пара выбирает удобную позицию и готовится к стрельбе, оперативно проводится учет и сопоставление всех факторов, влияющих на стрельбу - направление ветра и дистанция до цели. Второй номер дает целеуказание, а первый открывает огонь на поражение. Первым выстрелом с дистанции более 1000 м уничтожается противник, после чего пара оперативно меняет огневую позицию и продолжает вести прицельный огонь.

В ведомстве подчеркнули, что снайперы разведывательного подразделения десантников из Бурятии с первого дня принимают участие в СВО.