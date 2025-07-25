Министр обороны РФ также отметил улучшение положения российских войск

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Военнослужащие 5-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ уверенно продвигаются на октябрьском направлении и улучшают положение, сказал министр обороны России Андрей Белоусов.

"Воины-гвардейцы уверенно продвигаются вперед на октябрьском направлении, улучшают положение российских войск, являются примером мужества и стойкости при выполнении поставленных боевых задач", - сказал Белоусов во время поздравления военных 5-й отдельной мотострелковой бригады с освобождением населенного пункта Новоэкономическое в ДНР.